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Папа Римский в пасхальной речи вспомнил Украину

Сегодня, 18:19
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Папа Римский в пасхальной речи вспомнил Украину - фото

REUTERS / Yara Nardi

Папа Франциск желает мира Украине

В воскресенье, 21 апреля, Папа Римский Франциск в традиционной пасхальной речи Urbi et orbi вспомнил украинский Донбасс.

"Пусть же в этой Пасхе найдет утешение население восточных регионов Украины, и дальше страдающее от еще продолжающегося конфликта", - сказал он во время выступления в Ватикане по случаю празднования католической Пасхи.

"Пусть же Господь поощрит гуманитарные инициативы, а также те, которые направлены на достижение прочного мира", - добавил он.

Франциск также осудил теракты на Шри-Ланке, где на Пасху произошла серия скоординированных взрывов в церквях и гостиницах, в результате которых погибли более 200 человек.

"Хочу выразить свою искреннюю близость христианской общине, которая подверглась нападению именно в то время, когда собралась на молитву, и всем жертвам этого жестокого насилия", - сказал Папа Римский.

Теги:   Пасха 2019 Папа римский

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