Серия взрывов на Шри-Ланке: количество погибших превысило 200 человек
Количество погибших в результате серии взрывов
на Шри-Ланке увеличилось до 207 человек, еще больше 400 получили ранения.
Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление
полиции.
По данным Министерства иностранных дел страны,
среди погибших – по меньшей мере 27 иностранцев, передает AP.
Двое полицейских погибли во время спецоперации
по задержанию подозреваемых в пригороде Коломбо Дематагоде, где произошел
восьмой взрыв.
Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке
произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в
Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и
Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
Полиция Шри-Ланки задержала семь человек по
подозрению в организации массовых взрывов.