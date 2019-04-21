Серия взрывов на Шри-Ланке: количество погибших превысило 200 человек Сегодня, 15:09 916 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Dinuka Liyanawatte В результате взрывов погибли более 200 человек REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Количество погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 207 человек, еще больше 400 получили ранения.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на заявление полиции.

По данным Министерства иностранных дел страны, среди погибших – по меньшей мере 27 иностранцев, передает AP.

Двое полицейских погибли во время спецоперации по задержанию подозреваемых в пригороде Коломбо Дематагоде, где произошел восьмой взрыв.

Напомним, что 21 апреля на Шри-Ланке произошло восемь взрывов. Объектами атаки стали дорогие отели в Коломбо и его окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Полиция Шри-Ланки задержала семь человек по подозрению в организации массовых взрывов.