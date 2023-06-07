Папе римскому Франциску сегодня сделают операцию 7 июня, 12:41 Папа римский (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

В среду, 7 июня папе римскому Франциску сделают операцию в римской больнице Gemelli.

Об этом сообщает Reuters.

Ватикан заявил, что 86-летний папа, как ожидается, проведет в больнице несколько дней.

Франциск не упомянул о запланированной операции на своей еженедельной аудиенции в Ватикане в среду утром, где он был в хорошем расположении духа.

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В заявлении Ватикана говорится, что операция необходима для устранения лапароцеле — грыжи, которая иногда образуется на месте рубца, как правило, в результате предыдущей операции. Она также может быть вызвана ожирением или слабостью мышц брюшной стенки.

Ватикан сообщил, что в последние дни его медицинская команда решила, что операция, которая будет проводиться под общим наркозом, необходима, поскольку это состояние вызывает болезненные кишечные закупорки.

Во вторник, 6 июня Франциск провел около 40 минут в той же римской больнице на обследовании.

В конце марта Франциск провел пять дней в больнице Джемелли с легочной инфекцией, а в прошлом месяце пропустил один день аудиенции из-за лихорадки.