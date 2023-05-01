«Миротворческая миссия» Ватикана. Директор Украинского института будущего объяснил, что может означать участие папы Франциска 1 мая, 13:38 Папа римский Франциск (Фото:REUTERS/Marton Monus)

Руководитель Украинского института будущего Вадим Денисенко считает, что на заявления об участии Ватикана в «секретной миротворческой миссии» Украине следует смотреть с «трезвой головой» и ничего необычного в этом нет.



Об этом он написал в Facebook в понедельник, 1 мая.

Денисенко в нескольких пунктах высказал свое мнение по поводу заявления папы римского Франциска. Он напомнил, что оно появилось после его встречи в Будапеште с премьер-министром Виктором Орбаном и митрополитом РПЦ Илларионом, миссия которого, по его словам, «с позиций „хорошего русского“ иметь возможность участвовать в таких переговорах».

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«Важно обратить внимание, что перевод этого иерарха в Будапешт многими воспринимался как опальное. И даже некоторые начали его вписывать в круг „хороших русских“. Но мы должны четко понимать — он высокопоставленный работник одной из российских разведок», — считает Денисенко.

По его мнению, диктатор Владимир Путин не воспринимает всерьез понтифика и он нужен Москве, чтобы «продвигать российские нарративы в католических странах, не входящие в «пояс коллективного Запада». Денисенко не исключает, что в ближайшее время могут появиться проявления этой «переговорной миссии» Ватикана, в частности, в виде обмена пленными.

«Но мы должны все понимать: все, что делает российская светская и церковная дипломатия на этом фронте — это не о мире. Это исключительно о создании антизападной коалиции и расколе коллективного Запада, где одну из ключевых ролей должен сыграть папа римский», — написал он.

После визита в Венгрию 30 апреля папа римский Франциск заявил, что Ватикан принимает участие в секретной «миротворческой миссии», чтобы попытаться положить конец развязанной Россией полномасштабной войне против Украины.

25 апреля папа римский встретился в Ватикане с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Он попросил его помочь вернуть депортированных Россией украинских детей.

В октябре 2022 года папа римский обратился к Путину и Зеленскому и призвал к мирным переговорам. Он готов встретиться с обоими. Понтифик считает войну глобальной и не верит в ее завершение в ближайшей перспективе.

