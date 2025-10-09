Завуалированно критикует Трампа. Папа Лев XIV опубликовал свой первый важный документ после избрания понтификом

Папа Лев XIV, в частности, пишет, что «церковь, как мать, сопровождает тех, кто идет по пути и она знает, что в каждом отвергнутом мигранте именно Христос стучится в двери общины» (Фото: REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

Папа Римский Лев XIV 9 октября опубликовал первый важный документ за время своего понтификата — апостольское наставление Dilexi te (в пер. с лат. «Я любил тебя» — ред.).

Об этом пишет 9 октября агентство Reuters со ссылкой на полную версию документа, опубликованного на сайте Ватикана.

«104-страничный текст начался как проект папы Франциска, который не успел завершить его до своей смерти в апреле. Документ Папы Льва XIV сосредоточен на потребностях бедных в мире. Он призывает к широким изменениям в глобальной рыночной системе, чтобы решить проблемы роста неравенства и помощи людям, „которые живут от зарплаты до зарплаты“», — пишет агентство.

Реклама

Избранный в мае 2025 на Святой престол Лев XIV продемонстрировал гораздо более сдержанный стиль, чем его предшественник Франциск, который часто критиковал администрацию Трампа.

Однако в последние недели новый понтфифик усилил свое неодобрение, вызвав бурную реакцию со стороны некоторых видных консервативных католиков, пишет агентство.

Лев XIV, в частности, пишет, что «церковь, как мать, сопровождает тех, кто идет по пути и она знает, что в каждом отвергнутом мигранте именно Христос стучится в двери общины».

«Где мир видит угрозы, [Церковь — ред.] видит детей; где возводятся стены, она строит мосты», — пишет понтифика, ссылаясь на критику, с которой Папа Франциск выступал в 2016 году в отношении президента США Дональда Трампа из-за его плана построить стену на границе между США и Мексикой.

Кроме того, отметил Лев XIV в документе, число людей, живущих в бедности по всему миру, «должно постоянно тяготить нашу совесть».

«Не хватает теорий, пытающихся оправдать нынешнее положение дел или объяснить, что экономическое мышление требует от нас ждать, пока невидимые рыночные силы решат все проблемы. Бедным обещают лишь несколько „капель“, которые стекают вниз, пока следующий глобальный кризис не вернет все на круги своя», — написал понтифик.

Как отмечают в Reuters, из документа становится ясно, что Лев XIV полностью разделяет некоторые приоритеты Франциска, который отверг многие атрибуты папства и часто критиковал глобальную рыночную систему за то, что она не заботится о представителях самых уязвимых слоев общества.

«Иллюзия счастья, проистекающая из комфортной жизни, подталкивает многих людей к видению жизни, сосредоточенной на накоплении богатства и социальном успехе любой ценой, даже за счет других», — подытожил понтифик.

9 мая телеканал CNN сообщил, что прежде чем быть избранным Папой Римским Львом XIV, кардинал Роберт Прево, по всей вероятности, критиковал в Интернете президента США Дональда Трампа.

В течение последнего десятилетия в социальной сети X (ранее называлась Twitter) аккаунт под именем Роберта Прево репостил статьи и посты, критикующие иммиграционную политику президента Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса.

Журналисты CNN связались с Ватиканом, представителями X и друзьями священнослужителя времен его кардинальства, но не смогли подтвердить, что вышеуказанный аккаунт напрямую связан с Прево.

Как отмечает издание, посты в аккаунте были направлены на прошлые комментарии Вэнса, в которых тот обвинял «ультралевых в том, что они больше заботятся о мигрантах, чем об американских гражданах». Кроме того, в аккаунте репостили статью о неправомерной депортации администрацией Трампа Килмара Абрего Гарсии, иммигранта без документов, который проживал в штате Мэриленд, прежде чем американские власти отправили его в сальвадорскую тюрьму.

В 2020 году вышеуказанный аккаунт X также опубликовал пост с предложением помолиться за Джорджа Флойда, жителя Миннесоты, убийство которого полицией вызвало общенациональные протесты и движение Black Lives Matter. Аккаунт также переопубликовал сообщение, в котором говорилось: «протест показывает, что мы требуем перемен», но при этом дополнительно предостерегалось от «насилия и физических столкновений», подытожили в CNN.