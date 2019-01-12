От взрыва в Париже пострадал гражданин Украины Сегодня, 19:18 346 Цей матеріал також доступний українською Украинцу предоставили консульскую помощь

В результате взрыва в пекарне в центре французского Парижа незначительные повреждения получил гражданин Украины.

Об этом корреспонденту Укринформа сообщил руководитель консульского отдела Посольства Украины во Франции Николай Собко.

"Лицо проживало в гостинице напротив дома, где произошел взрыв, и получило незначительные повреждения", - сказал дипломат.

По его словам, мужчине оказали необходимую консульскую помощь. Он в удовлетворительном состоянии.

Напомним, 12 января в центре французского Парижа произошел мощный взрыв. Подозревают утечку газа. В результате, погибли двое пожарных и гражданка Испании.

По меньшей мере 47 человек пострадали, из них 37 получили серьезные травмы, а 10 человек находятся в критическом состоянии.