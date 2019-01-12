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Взрыв в Париже: число погибших возросло до трех

Сегодня, 18:11
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Погибли двое пожарных и гражданка Испании

Число погибших в результате взрыва в пекарне в центре французского Парижа возросло до трех.

Об этом AFP сообщил министр иностранных дел страны.

Таким образом, погибли двое пожарных и гражданка Испании.

По меньшей мере 47 человек пострадали, из них 37 получили серьезные травмы, а 10 человек находятся в критическом состоянии.

Напомним, 12 января в центре французского Парижа произошел мощный взрыв. Подозревают утечку газа.

Теги:   Взрыв Пожар Париж Франция

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