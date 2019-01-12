Взрыв в Париже: число погибших возросло до трех Сегодня, 18:11 128 Цей матеріал також доступний українською Погибли двое пожарных и гражданка Испании

Число погибших в результате взрыва в пекарне в центре французского Парижа возросло до трех.

Об этом AFP сообщил министр иностранных дел страны.

#UPDATE A powerful gas explosion tore through a building in central Paris early on Saturday, killing two firefighters and a Spanish woman, injuring at least 47 people and badly damaging nearby apartments, officials said https://t.co/sStOOTcxZk pic.twitter.com/zZDzbgtDbU 12 января 2019 г.

Таким образом, погибли двое пожарных и гражданка Испании.

По меньшей мере 47 человек пострадали, из них 37 получили серьезные травмы, а 10 человек находятся в критическом состоянии.

Напомним, 12 января в центре французского Парижа произошел мощный взрыв. Подозревают утечку газа.