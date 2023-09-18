Спецслужба Грузии обвинила окружение Саакашвили и основателя Грузинского легиона в подготовке госпереворота: пугает «Евромайданом» 18 сентября, 12:49 Михеил Саакашвили (Фото:Рух Нових Сил Михайла Саакашвілі / Facebook)

Служба государственной безопасности Грузии заявила, что в октябре-декабре 2023 года в стране якобы планируют совершить государственный переворот. По данным ведомства, организаторы «попытаются свергнуть правительство» путем «массовых беспорядков и террористических атак».



В спецслужбе заявили, что организаторами переворота якобы являются:

бывший министр внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили,

замглавы Службы военной разведки Георгий Лорткипанидзе,

лица из окружения третьего президента Михеила Саакашвили,

основатель воюющего в Украине Грузинского национального легиона Мамука Мамулашвили.

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По данным спецслужб, якобы готовятся несколько сценариев развития событий. Один из них предполагает создание палаточных городков и баррикад в крупных городах, захват правительственных зданий и другие провокации. Служба госбезопасности утверждает, что сценарий может быть реализован «по аналогии с Евромайданом в Украине в 2014 году».

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Кроме того, организаторы якобы попытаются совершить «террористический акт», а именно — подорвать гранату в одной из палаток с гибелью мирных жителей. После этого ожидается начало «неизбирательных расстрелов, создающих благодатную почву для следующей гражданской войны».

Утверждается, что план попытаются реализовать при поддержке зарубежных стран. Конечной целью переворота является «силовая смена правительства», заявили в спецслужбе.

Там добавили, что указанные планы несут «высокие риски для безопасности страны, учитывая тяжелую геополитическую ситуацию».