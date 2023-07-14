Рада обратилась к президенту Грузии с требованием помиловать Саакашвили 14 июля, 13:04 Мир увидел, как ухудшилось состояние Саакашвили, во время его выступления в суде (Фото:Irakli Gedenidze/Reuters)

В пятницу, 14 июля, Верховная Рада обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с требованием помиловать бывшего грузинского президента и украинского гражданина Михеила Саакашвили.

Соответствующее постановление поддержали 285 парламентариев, сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram.

В документе также есть призыв допустить к Саакашвили украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца.

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Рада также обращается парламентам стран-членов Евросоюза с просьбой принять соответствующие решения о необходимости помилования Саакашвили из-за его тяжелого состояния.

В документе также говорится, что требование Рады базируется на положении Всеобщей декларации прав человека 1948 года, а также ввиду избранного Грузией курса демократического развития государства, укрепления его демократических институтов.

Также принимается во внимание общая историю борьбы Украины и Грузии за европейские ценности и общие стремление к приобретению полноправного членства в ЕС и НАТО.

В сентябре 2021 года Саакашвили вернулся в Грузию, где был арестован грузинскими властями. Против политика открыто несколько дел, по которым его приговорили к шести годам заключения. В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям.

По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

В ноябре 2022 года адвокат политика Шалва Хачапуридзе сказал, что у Саакашвили диагностировали деменцию и туберкулез. По мнению самого политика, его могли отравить российские агенты.

В феврале 2023 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство Грузии убивает Саакашвили, и призвал отпустить его на лечение в Украину или в другую страну.

С июля Михеил Саакашвили впервые за долгое время появился на судебном заседании. Оппозиционные медиа Грузии опубликовали фото, где он значительно похудел.

В тот же день Зеленский сообщил, что дал распоряжение МИД Украины вызвать посла Грузии, заявить ему протест и рекомендовать покинуть Украину для проведения консультаций с собственным правительством.

Позже представители грузинских властей назвали действия Зеленского «оскорбительными», а МИД Грузии назвал такие действия Киева «крайней формой обострения» отношений между двумя странами.