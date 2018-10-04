Один из пролетов Керченского моста рухнул в пролив - видео

В Керченский пролив рухнул один из пролетов железнодорожной части моста, который продолжает строиться между оккупированным РФ Крымом и материковой частью России.
Как сообщает РБК, инцидент произошел во время монтажа участка между островом Тузла и его косой.
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Когда строители опускали пролет на опоры моста, он накренился и рухнул в воду.
В результате происшествия никто не пострадал.
"Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем", - заявили в инфоцентре Керченского моста.
Ранее сообщалось, что в опору Керченского моста врезался плавучий кран.
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