Один из пролетов Керченского моста рухнул в пролив - видео

В Керченский пролив рухнул один из пролетов железнодорожной части моста, который продолжает строиться между оккупированным РФ Крымом и материковой частью России.

Как сообщает РБК, инцидент произошел во время монтажа участка между островом Тузла и его косой.

Когда строители опускали пролет на опоры моста, он накренился и рухнул в воду.

В результате происшествия никто не пострадал.

"Предполагается, что это произошло в результате технической неисправности одной из домкратных систем", - заявили в инфоцентре Керченского моста.

Ранее сообщалось, что в опору Керченского моста врезался плавучий кран.