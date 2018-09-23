Один из крупнейших регионов России провалил избрание губернатора от правящей партии

Кандидат-"единоросс" не сумел выиграть ни в первом туре 9 сентября, ни во втором 23 сентября

Во втором туре выборов губернатора Хабаровского края России кандидат от правящей партии Единая Россия Вячеслав Шпорт потерпел разгромное поражение.

После обработки более 99% протоколов избирательных комиссий он получил 27,91% голосов, в то время как его оппонент - член партии ЛДПР Сергей Фургал – набрал 69,62%. Таки образом, разрыв между кандидатами составил более 40%. Голосование состоялось 23 сентября.

Явка на выборах достигла 42%.

Экзит-поллы отдавали победу кандидату Единой России, но ошиблись, сообщает российский портал Медуза. По данным социологов, Шпорт набирал 57% голосов, а Фургал - 43%. Итоги опросов, проведенных на выходе с избирательных участков, были опубликованы сразу после окончания голосования.

Избирательные штабы обоих кандидатов заявили о нарушениях. Представители Шпорта обвинили ЛДПР в подкупе и подвозе избирателей на участки, а также в незаконной агитации в "день тишины" накануне голосования и непосредственно в день выборов.

В штабе Фургала, в свою очередь, заявили, что военных обязали фотографировать свои бюллетени на участках, что нарушает тайну голосования. На избирательных участках объяснили, что военные фотографировали друг друга. При этом за несколько дней до выборов в интернете стали появляться аудиозаписи, на которых, как предполагается, военных в грубой форме инструктируют их начальники. На одной из них фигурирует прямой приказ голосовать "за партию Единая Россия", на другой от солдат требуют явиться на избирательные участки в целях повышения явки.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова не нашла нарушений, из-за которых выборы могут отменить. По ее мнению, в Хабаровском крае прошли прозрачные выборы, на которых провели достоверный подсчет голосов. Она отметила, что подсчет голосов в крае "выглядит однозначным".

Первый тур выборов в Хабаровском крае прошел 9 сентября. Хабаровский край – третий по площади среди субъектов Российской Федерации.

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