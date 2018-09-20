В России впервые c 90-х годов отменили итоги выборов губернатора. На них побеждал коммунист, но выиграл провластный кандидат

Первый тур региональных выборов в РФ прошел 9 сентября, второй - 16 сентября

В России впервые с 1990-х годов отменили итоги региональных выборов: 20 сентября избирательная комиссия Приморского края отменила результаты выборов второго тура губернатора этого региона (состоялся 16 сентября), сообщает Медуза.

Еще до этого события выборы губернатора Приморья стали прецедентом для России. Избрать губернатора этого края (с центром во Владивостоке) с первого раза не удалось. 9 сентября, когда по всей России прошли региональные выборы разного уровня, действующий глава Приморского края – кандидат от правящей партии Единая Россия Андрей Тарасенко – не смог преодолеть 50%-ный барьер. Тарасенко набрал 46,6% голосов, в то время как его главный оппонент - представитель КПРФ Андрей Ищенко - 24,6%.

Для определения победителя выборов понадобился второй тур, который и прошел 16 сентября. Однако подведение итогов голосования превратилось в скандал. После подсчета 95% протоколов выборы выигрывал коммунист Ищенко (опережая соперника почти на 6%), но победителем в итоге был признан ставленник власти - "единоросс" Тарасенко. При "обработке" последних 5% бюллетеней необъяснимо резко выросло количество голосов за Тарасенко, и сократилось - за Ищенко.

График, демонстрирующий распределение голосов избирателей по мере обработки бюллетеней / Фото static.vl.ru

По итогам подсчета 100% бюллетеней Тарасенко набрал 49,55% голосов, а Ищенко - 48,06%.

КПРФ заявила о фальсификациях и подделке итоговых протоколов голосования. Сам Ищенко пообещал протесты и объявил бессрочную голодовку. Политик написал, что КПРФ опротестует результаты выборов.

В итоге 19 сентября ЦИК России рекомендовала избирательной комиссии Приморского края отменить результаты второго тура губернаторских выборов - из-за невозможности определить результат на отдельных участках, где были зафиксированы нарушения.

20 сентября избирком Приморья отменил итоги голосования.

Как отмечает Медуза, в России очень давно не отменяли результаты выборов губернатора. Несколько таких случаев произошли в 1990-х годах, а последняя попытка отменить итоги выборов датируется 2002 годом. Тогда избирком Красноярского края дважды признавал выборы недействительными из-за нарушений. Однако решение о недействительности выборов сначала отменил суд, а во второй раз - ЦИК.

Теперь новые выборы в Приморье могут пройти через три месяца. Будут ли принимать в них участие Тарасенко и Ищенко, пока неясно.