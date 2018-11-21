NYT: Трамп добивался начала расследования против Хиллари Клинтон

Президент США Дональд Трамп весной этого года хотел начать расследование против своей соперницы на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон и экс-главы ФБР Джеймса Коми, сообщает The New York Times со ссылкой на два источника.

По информации собеседников издания, Трамп собирался обратиться в Министерство юстиции с распоряжением начать соответствующие процедуры в отношении Клинтон и Коми. Однако перед тем как дать ведомству такие указания, о своих планах он рассказал юрисконсульту Белого дома (этот пост тогда занимал Дональд МакГан). В свою очередь МакГан отверг идею президента, заявив, что у него нет полномочий инициировать такое судебное разбирательство.

Тем не менее в разговоре с Трампом МакГан, допустил, что может запросить о проведении соответствующих расследований, но предупредил, что подобные действия могут вызвать обвинения в злоупотреблении властью.

Чтобы доказать свою точку зрения, МакГан поручил адвокатам Белого дома написать для президента США служебную записку и предупредить, что, если тот попросит правоохранительные органы начать расследования в отношении своих соперников, он может столкнуться с рядом последствий, включая возможный импичмент.

Источники издания также отмечают, что Трамп продолжил обсуждать инициативу в частных беседах, в том числе интересовался возможным назначением второго спецпрокурора для производств в отношении Клинтон и Коми.

Кроме того, американский президент выражал разочарование работой директора ФБР Кристофера Рэя из-за того, что тому не удалось "более агрессивно расследовать" дело Клинтон, которая использовала служебную почту в личных целях.

Представитель Белого дома отказался комментировать эту информацию. В ФБР также отказались от комментаривев по поводу критики Трампа в адрес главы ведомства.

Напомним, в ходе предвыборной кампании 2016 года соперница Дональда Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон подверглась жесткой критике за использование личной электронной почты в служебных целях в период работы госсекретарем в 2009-2013 годах, в том числе ее критиковал Трамп. В результате ФБР начало расследование этого дела, но в июле 2016 года прекратило его без предъявления официальных обвинений.

В конце октября того же года всего за 11 дней до президентских выборов Джеймс Коми, занимавший тогда пост директора ФБР, сообщил Конгрессу США, что ФБР возобновило расследование в отношении Клинтон и ее переписки. За день до выборов Коми заявил, что возобновление расследования не значит, что Клинтон совершала правонарушение, однако позднее ряд СМИ и экспертов заявили, что именно из-за расследования ФБР Клинтон не смогла одержать победу на выборах.

Джеймс Коми был уволен Трампом с должности главы ФБР в мае 2017 года. Американский президент назвал его "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа.

В свою очередь в своей книге Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership) Коми сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным, а также описывает его как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.