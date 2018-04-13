СМИ: Экс-глава ФБР сравнил Трампа с мафиози и назвал отъявленным вруном

Американские СМИ утверждают, что в их распоряжении оказалась копия книги бывшего директора ФБР Джеймса Коми Высшая степень преданности. Правда, ложь и лидерство (A Higher Loyalty. Truth, Lies, and Leadership). В мемуарах, которые должны поступить в продажу на следующей неделене, Коми, в частности, критикует президента США Дональда Трампа.

Как сообщает ABC News, уволенный в мае 2017 года Коми сравнил Трампа с мафиози, который требует обещаний быть преданным. На закрытом обеде в Белом доме через неделю после инаугурации Трамп якобы сказал ему: "Мне нужна преданность. Я жду преданности".

"Требование, как на церемонии посвящения у Сэмми "Быка" (Гравано) из "Коза Ностры", - пишет экс-директор ФБР в книге.

Коми ответил на эту реплику молчанием, после чего Трамп во время обеда еще раз напомнил, что ему "нужна честная преданность".

Газета Washington Post пишет, что в своих мемуарах Коми описывает Трампа как "отъявленного вруна", действующего под влиянием своего эго и построившего вокруг себя "кокон альтернативной реальности, которым он энергично опутывал" всех сотрудников кабинета.

Коми был назначен на пост директора ФБР в 2013 году по представлению президента Барака Обамы. В мае 2017 года Трамп уволил его, назвав "неэффективным руководителем". Противники главы государства связывали это с расследованием о вмешательстве РФ в выборы в США и российских связях окружения Трампа.

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