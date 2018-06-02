Новый премьер-министр Испании присягнул королю

В Испании социалист Педр Санчес присягнул королю Фелипе VI на посту нового премьер-министра страны.

Декрет о назначении Санчеса премьером король Фелипе VI подписал накануне, сообщает Интерфакс-Украина.

Документ опубликован в субботнем выпуске Официального государственного бюллетеня Испании.

Ожидается, что в ближайшее время Санчес прибудет в дворец Монклоа, где находится официальная резиденция премьер-министра Испании.

Возможность сформировать новое правительство Санчес получил после того, как накануне конгресс депутатов Испании вынес вотум недоверия правительству Мариано Рахоя.

Вотум недоверия был проголосован в связи с громким коррупционным скандалом, в котором были замешаны политики и бизнесмены, близкие к консервативной Народной партии Рахоя. В частности, десятки лиц обвинялись в уклонении от уплаты налогов и в мошенничестве в 2000-х годах.

В конце мая в рамках дела были вынесены приговоры 29 особам, один из главных организаторов коррупционной схемы по финансированию Народной партии Франсиско Корреа был осужден на 51 год заключения, партийный казанчей Луис Барсенас был осужден до 33 лет и 44 млн евро штрафа.

Премьер Рахой во время процесса заявлял, что не знал про махинации с финансированием партии.