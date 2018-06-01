В Испании парламент впервые уволил премьера – из-за коррупции. Все подробности

Мариано Рахой ушел в отставку после более чем шести лет у власти

Испанский парламент в пятницу, 1 июня, отправил в отставку консервативное правительство Мариано Рахоя, объявив ему вотум недоверия. Законодатели приняли такое решение на фоне коррупционного скандала вокруг правившей в Испании Народной партии, к которой принадлежал и Рахой.

За более чем 40 лет, прошедшие после падения диктаторского режима Франсиско Франко в 1975 году, это первый случай в истории демократической Испании, когда кабинет министров уходит после вотума недоверия.

НВ рассказывает о подробностях громкой отставки.

Что произошло

Голосование инициировала Испанская социалистическая рабочая партия под руководством Педро Санчеса, которому теперь и перейдет должность премьер-министра.

За резолюцию о недоверии правительству Рахоя высказались 180 испанских парламентариев из 350 (при необходимых 176 голосах).

Рахой руководил страной более шести лет – с декабря 2011-го

Перед голосованием испанский премьер поблагодарил законодателей и отметил, что "имеет честь" передать Испанию своему преемнику в лучшем состоянии, чем он ее возглавил. Рахой руководил страной более шести лет – с декабря 2011-го.

Помимо социалистов, его отставку поддержали баскская партия Bildu, левая политсила Podemos (Мы можем), Левые республиканцы Каталонии (ERC), каталонские демократы (PdeCAT), партия из Валенсии Compromis (Компромисс), националистическая Nueva Canarias (Новые Канары) и, наконец, Баскская националистическая партия – именно ее голоса, добавившиеся за день до голосования, в итоге и обеспечили его результат.

Как сообщает Euronews, Рахой был готов к такому исходу. Накануне он собрал своих соратников в одном из мадридских ресторанов, а перед заседанием парламента выступил с заявлением, поздравив главу социалистов Санчеса с предстоящим назначением.

Почему разгорелся скандал вокруг премьера

Главной причиной для отставки кабинета Рахоя стал масштабный коррупционный скандал вокруг его партии – один из крупнейших в истории Испании.

24 мая суд огласил приговоры 29 фигурантам – в том числе бизнесменам и политикам – по итогам расследования громкого дела об отмывании денег, коррупции и махинациях с имуществом в пользу Народной партии.

Общий срок, к которому приговорили осужденных (включая бывших высокопоставленных функционеров партии), составил 351 год. Кроме того, политсила Рахоя должна будет вернуть государству 245 тыс. евро.

Общий срок, к которому приговорили осужденных (включая бывших высокопоставленных функционеров партии), составил 351 год

Как сообщает AP, наибольший срок – 51 год заключения - получил бизнесмен Франсиско Корреа, считавшийся основателем схемы незаконного финансирования Народной партии. Его признали виновным в контроле над сетью компаний, которые организовывали поездки и мероприятия для партии в обмен на госконтракты.

Следствие выяснило, что компании Корреа в с 2000 по 2008 год получили 8,4 млн. евро на организацию мероприятий, часто по ценам выше рыночных. Не избежала срока и жена Корреа – она приговорена к 14 годам и 8 месяцам лишения свободы.

Луис Барсенас, который был сенатором и казначеем Народной партии в течение 30 лет вплоть до 2009 года, получил 33 года тюрьмы и 44 млн евро штрафа. Супруга Барсенаса осуждена на 15 лет тюремного заключения. Суд счел, что она помогала мужу в сокрытии незаконно полученных средств в банках Швейцарии.

В ходе скандального процесса Барсенас признал, что скрыл от закона незаконное финансирование партии, и отметил, что об этом было известно ее высшему руководству.

В то же время Рахой – теперь уже экс-премьер – ранее утверждал, что он не знал Корреа лично и что именно он, возглавив Народную партию в 2004 году, решил разорвать контракты с компаниями Корреа из-за злоупотреблений.

Кроме того, он заверял, что коррупционный скандал не касается ни одного из членов его кабинета.

Что будет дальше

Новое правительство будет сформировано под руководством 46-летнего социалиста Педро Санчеса. В ходе голосования в пятницу, 1 июня, он заявил, что Испания "открывает новую страницу своей демократии".

Педро Санчес, 46-летний социалист, стал новым премьером Испании / Фото ЕРА

"Новое правительство будет отстаивать интересы всех испанцев. Спасибо за вашу поддержку! Теперь приступаем к работе", - призвал Санчес.

Он также очертил основные приоритеты своего будущего кабинета. Главный из них – решение проблемы Каталонии, требующей независимости. И в этом случае эксперты ждут от правительства социалистов возможного компромисса с каталонцами, так как, в отличие от непримиримой позиции Рахоя, Санчес неоднократно высказывался за диалог между центральными властями в Мадриде и мятежной автономией.

Кроме того, новый премьер посулил сохранить экономическую стабильность в Испании и заявил, что ради этого не будет менять госбюджет, одобренный правительством Рахоя.

Обозреватели также отмечают, что теперь Испанию могут ждать досрочные выборы, однако их дату еще не называют.