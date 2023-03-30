Норвегия передаст Украине 12 дизель-поездов 30 марта, 21:19 Флаг Норвегии (Фото:terimakasih0 / pixabay)

Норвегия передаст Украине 12 дизель-поездов, чтобы помочь с перевозкой гуманитарной помощи.

Об этом заявил министр транспорта страны Йон-Ивар Нигорд, сообщает Nettavisen.

Первые четыре из них планируют отправить к лету, а к концу года еще восемь.

«Транспорт абсолютно необходим для того, чтобы все работало. Они (украинцы — ред.) находятся в состоянии войны и нужно транспортировать много материалов, еды и гражданской помощи», — сказал он.

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Поезда, которые приедут из Норвегии в Украину, не новые, им 40 лет. Однако, по словам Нигорда, Украина сама захотела получить подобный транспорт. Общая стоимость расходов, связанная с их транспортировкой и подготовкой, составляет 10−12 миллионов норвежских крон.

«Мы хотим внести свой вклад как нация. Поезда еще один конкретный пример этого», — сказал норвежский министр.

Он напомнил, что в начале этого года Норвегия подарила Украине 32 моста.