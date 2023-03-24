Финляндия, Швеция, Дания и Норвегия договорились вместе использовать свои истребители 24 марта, 21:24 Командующие ВВС Финляндии Юха-Пекка Керянен, Швеции — Йонас Викман, Норвегии — Рольф Фолланд и Дании — Ян Дам (Фото:NATO)

Финляндия, Швеция, Норвегия и Дания договорились о создании единой системы ПВО для противодействия угрозе со стороны-агрессора России. Об этом сообщили командующие ВВС четырех стран в пятницу, 24 марта, передает агентство Reuters.

Государства смогут использовать свои истребители как единый флот, исходя из уже известных форм сотрудничества в рамках НАТО. В ВВС Дании отметили, что они хотят разработать «скандинавскую концепцию совместных воздушных операций».



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Сотрудничество будет охватывать комплексное командование и управление, оперативное планирование и выполнение, гибкое развертывание сил, совместные учения и тренировки, а также совместное наблюдение за воздушным пространством.



Как сообщает Reuters, у Норвегии есть 57 истребителей F-16 и 37 истребителей F-35, она ожидает поставку еще 15 F-35. У Финляндии есть 62 F/A-18 Hornet, она заказала 64 F-35, у Дании — 58 F-16 и 27 заказанных F-35. У Швеции есть более 90 самолетов Gripen.

Главкомы ВВС Швеции, Финляндии, Норвегии и Дании подписали декларацию об углублении сотрудничества 16 марта.

Швеция и Финляндия в мае 2022 года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. Турция и Венгрия — единственные члены НАТО, которые пока не ратифицировали заявки.

После вступления Финляндии и Швеции граница НАТО со страной-агрессором Россией увеличится более чем вдвое.