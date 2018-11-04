04 ноября 2018, воскресенье

Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции против Ирана

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Нетаньяху рассказал об экономике Ирана

Нетаньяху рассказал об экономике Ирана

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил президенту США Дональда Трампа, который заявил о введении нового пакета санкций против Ирана.

Нетаньяху отметил также, что экономика Ирана находится в состоянии рецессии, передает Haaretz.

"Спасибо, президент Трамп, за исторический шаг", - заявил премьер-министр Израиля.

Напомним, что президент США Дональд Трамп в своем Twitter обнародовал своюфотографию с переделанным слоганом из сериала Игра престолов: Sanctions are coming (Санкции близко). В оригинале используется фраза Winter is coming (Зима близко). Также он использовал фирменный шрифт. Так Трамп анонсировал восстановление санкций против Ирана.

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