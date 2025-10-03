Недалеко от воинской части. В РФ разбился самолет Ан-2, есть погибшие — росСМИ

3 октября, 14:41
Самолет разбился в Красноярском крае РФ (Фото: Aviatus.ru)

В Красноярском крае страны-агрессора РФ потерпел крушение самолет Ан-2.

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщает российский Telegram-канал 112.

Борт упал недалеко от одной из воинских частей в Ермаковском районе.

По данным паблика, погибли два человека. На месте крушения работают спасатели.

В МЧС Красноярского края подтвердили крушение самолета в 40 километрах от населенного пункта Танызебей.

«Погиб один человек», — утверждают в МЧС.

Также сообщается, что на место происшествия направлены дополнительные силы и средства МЧС РФ и медики.

Самолет Ан-2, также известный как «кукурузник» — легкий многоцелевой самолет боевой и гражданской авиации, разработанный в 1947 году ОКБ Антонова. Используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский самолет и состоит на вооружении ВВС многих стран

