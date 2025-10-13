В Каталонии сильные ливни вызвали наводнения, люди оказались заблокированными в своих авто — видео
Наводнение прорывается мимо дома в Ла-Рапити, Испания, 12 октября 2025 года (Фото: Manel A. Vernet /via REUTERS)
В испанской Каталонии ливни вызвали наводнения, многие люди оказались в ловушке в своих автомобилях. Об этом сообщает BBC.
В Сети появились видео, на которых видно, как потоки грязной воды проносятся по городам Ла-Рапита и Санта-Барбара в провинции Таррагона, смывая все на своем пути.
Национальное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило наивысший уровень опасности в прибрежной провинции. Ожидается, что в течение 12 часов выпадет 180 мм осадков.
Агентство гражданской защиты Каталонии призвало жителей Таррагоны оставаться в своих домах. Сейчас информация о погибших или раненых в результате наводнений не поступала.
Отправление поездов из городов Барселона и Валенсия было временно приостановлено.
Несколько регионов на юго-востоке Испании, включая Балеарские острова, в последние дни подверглись сильным дождям и наводнениям.
Как уточняет BBC, неблагоприятные погодные условия вызваны штормом Алиса в западной части Средиземного моря.