Наводнение прорывается мимо дома в Ла-Рапити, Испания, 12 октября 2025 года (Фото: Manel A. Vernet /via REUTERS)

В испанской Каталонии ливни вызвали наводнения , многие люди оказались в ловушке в своих автомобилях. Об этом сообщает BBC .

В Сети появились видео, на которых видно, как потоки грязной воды проносятся по городам Ла-Рапита и Санта-Барбара в провинции Таррагона, смывая все на своем пути.

Реклама

Национальное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило наивысший уровень опасности в прибрежной провинции. Ожидается, что в течение 12 часов выпадет 180 мм осадков.

Агентство гражданской защиты Каталонии призвало жителей Таррагоны оставаться в своих домах. Сейчас информация о погибших или раненых в результате наводнений не поступала.

Отправление поездов из городов Барселона и Валенсия было временно приостановлено.

Несколько регионов на юго-востоке Испании, включая Балеарские острова, в последние дни подверглись сильным дождям и наводнениям.

Как уточняет BBC, неблагоприятные погодные условия вызваны штормом Алиса в западной части Средиземного моря.