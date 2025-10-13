В Каталонии сильные ливни вызвали наводнения, люди оказались заблокированными в своих авто — видео

13 октября, 10:23
Поделиться:
Наводнение прорывается мимо дома в Ла-Рапити, Испания, 12 октября 2025 года (Фото: Manel A. Vernet /via REUTERS)

Наводнение прорывается мимо дома в Ла-Рапити, Испания, 12 октября 2025 года (Фото: Manel A. Vernet /via REUTERS)

В испанской Каталонии ливни вызвали наводнения, многие люди оказались в ловушке в своих автомобилях. Об этом сообщает BBC.

В Сети появились видео, на которых видно, как потоки грязной воды проносятся по городам Ла-Рапита и Санта-Барбара в провинции Таррагона, смывая все на своем пути.

Реклама

Национальное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило наивысший уровень опасности в прибрежной провинции. Ожидается, что в течение 12 часов выпадет 180 мм осадков.

https://twitter.com/volcaholic1/status/1977440007817216221

Агентство гражданской защиты Каталонии призвало жителей Таррагоны оставаться в своих домах. Сейчас информация о погибших или раненых в результате наводнений не поступала.

Отправление поездов из городов Барселона и Валенсия было временно приостановлено.

https://twitter.com/bmay/status/1977480005387943990

Несколько регионов на юго-востоке Испании, включая Балеарские острова, в последние дни подверглись сильным дождям и наводнениям.

Как уточняет BBC, неблагоприятные погодные условия вызваны штормом Алиса в западной части Средиземного моря.

https://twitter.com/Csar398134698/status/1977440897680675025
Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Испания Каталония Ливни Погода наводнение

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies