Затопленный автомобиль в Царево, Болгария, 3 октября 2025 года (Фото: Reuters TV/ NOVA TV via REUTERS)

В Болгарии в результате сильных ливней и наводнений , которые охватили южное побережье Черного моря, погибли три человека, более 100 жителей эвакуированы, пишет Dir в субботу, 4 октября.

В курортном поселке Елените из-за наводнения погибли трое мужчин — рабочий здания, оператор экскаватора, который искал пострадавших, и офицер пограничной полиции, который патрулировал море на лодке.

Реклама

Фото: Reuters TV/ Nova TV via REUTERS

Также ливни накрыли населенные пункты Светий Влас, Царево, Солнечный Берег, Несебир, Бургас в разных регионах Болгарии. Чрезвычайное положение было объявлено по меньшей мере в пяти муниципалитетах, сообщает МВД страны.

Фото: Reuters TV/ Nova TV via REUTERS

В селе Изгрев вблизи Царева выпало более 410 литров осадков на квадратный метр, в городе Царево — 225 л/кв.м. Это привело к разрушению дорог, мостов, затоплению жилых домов, гостиниц и других частных объектов.

Более 80 населенных пунктов остаются обесточенными, работы по восстановлению электроснабжения продолжаются, пишет BTA.

Фото: Reuters TV/ Nova TV via REUTERS

Спасатели привлекли для помощи людям тяжелую технику, лодки, вертолеты и тому подобное.

Болгарское правительство инициировало проверки законности строительства гостиниц на русле реки Козлука, разлившейся от дождя, сообщает Dir.

1 октября в Одесской области из-за сильных ливней подтопило частные дома, подвалы и дороги, более 23,7 тысячи абонентов были без света. В результате непогоды погибли девять человек, среди них — ребенок.