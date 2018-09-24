25 сентября 2018, вторник

Навальному повторно присудили 20 суток ареста

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Алексей Навальный проведет в СИЗО дополнительно 20 суток
Фото: Алексей Навальный via Facebook

Алексей Навальный проведет в СИЗО дополнительно 20 суток

В понедельник вечером, 24 сентября, Симоновский суд Москвы повторно приговорил российского оппозиционного политика Алексея Навального к 20 суткам ареста.

Об этом передает DW.

Навальный приговорен по части 4 статьи 20.2 КоАП РФ (действие или бездействие при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека или имуществу).

Ранее утром 24 сентября полиция задержала оппозиционного активиста Алексея Навального на выходе из спецприемника, где он отбыл 30 суток ареста.

В конце августа суд назначил Навальному арест за участие в акции Забастовка избирателей, которая прошла 28 января. Его задержали по пути на дачу и составили протокол по части восьмой статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга).

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