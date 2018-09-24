Российского оппозиционера Навального задержали сразу же после освобождения

В России полиция задержала оппозиционного активиста Алексея Навального на выходе из спецприемника, где он отбыл 30 суток ареста.

Причины задержания пока не известны, сообщает Дождь.

В конце августа суд назначил Навальному арест за участие в акции Забастовка избирателей, которая прошла 28 января. Его задержали по пути на дачу и составили протокол по части восьмой статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга).