24 сентября 2018, понедельник

Российского оппозиционера Навального задержали сразу же после освобождения

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Навального снова задержали после 30 суток ареста

Навального снова задержали после 30 суток ареста

В России полиция задержала оппозиционного активиста Алексея Навального на выходе из спецприемника, где он отбыл 30 суток ареста.

Причины задержания пока не известны, сообщает Дождь.

В конце августа суд назначил Навальному арест за участие в акции Забастовка избирателей, которая прошла 28 января. Его задержали по пути на дачу и составили протокол по части восьмой статьи 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга).

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