13 ноября 2018, вторник

Навальному отменили запрет на выезд из России

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Алексей Навальный

Алексей Навальный

Российскому оппозиционеру Алексею Навальному отменили запрет на выезд из России.

Об этом сообщили в Федеральной службе судебных приставов РФ, пишет ТАСС.

В службе заявили, что на Навального наложили ограничения в связи с неисполненным судебным решением о взыскании материального ущерба в пользу кировского областного предприятия Кировлес в размере 2 млн 164 тыс. руб. (примерно $17 тыс.). Их уже отменили, так как он внес деньги.

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Сам Навальный опубликовал квитанцию в своем блоге и заявил, что теперь сможет посетить заседание Большой палаты Европейского суда по правам человека.

Ранее сообщалось, что российскому оппозиционному активисту Алексею Навальному запретили выезжать из страны.

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