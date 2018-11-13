Оппозиционеру Навальному запретили выезжать из России

Российскому оппозиционному активисту Алексею Навальному запретили выезжать из страны.

Как написал сам Навальный у себя в Twitter, он прибыл в московский аэропорт, чтобы вылететь во французский Страсбург на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своему делу.

Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет. — Alexey Navalny (@navalny) 13 ноября 2018 г.

"Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему - нет", - сообщил он.

15 ноября в Большой палате ЕСПЧ вынесут финальное решение по иску Навального. Дело касается жалобы российского оппозиционера на семь случаев с 2012 по 2014 год, когда его задерживали, арестовывали, признавали виновным в административных правонарушениях. Он считает, что его права были нарушены, а действия властей были политически мотивированными.

Первоначальный вердикт по этому делу ЕСПЧ обнародовал 2 февраля 2017 года, усмотрев в шести случаях из семи нарушения права Навального на свободу и на справедливое судебное разбирательство. Также суд выявил нарушение статьи 11 (свобода собраний и объединений). При этом Навальный и российская сторона выразили желание передать дело на пересмотр уже в Большую палату ЕСПЧ.