Российская субмарина провела одновременный запуск четырех межконтинентальных баллистических ракет

В Минобороны РФ заверили, что все ракеты успешно поразили цели

Минобороны России заявило об успешном испытании четырех межконтинентальных баллистических ракет.

Как сообщает РБК, пуски ракет Булава были осуществлены с ракетного подводного крейсера стратегического назначения К-535 Юрий Долгорукий из акватории Белого моря.

В Минобороны РФ заверили, что все ракеты успешно поразили цели на полигоне Кура на Камчатке. Пуск четырех ракет стал первым в истории испытаний Булавы.

Ракета Булава способна нести несколько ядерных боеголовок, дальность полета ракеты составляет до 9300 километров.

Ранее канал CNBC со ссылкой на источники сообщал, что Россия провела четыре неудачных испытания новой ракеты с ядерным двигателем, которую расхваливал президент РФ Владимир Путин.

"Ни у кого другого такого оружия пока нет...А когда появится, наши ребята придумают что-то новое", - заявил Путин.

Во время выступления Путина на экранах были показаны видео испытания такой ракеты и 3-D ролик ее полета.

Однако, по словам собеседников издания, имеющим доступ к докладу разведки США, испытания крылатых ракет проводились четыре раза в период с ноября по февраль, каждое из них заканчивалось неудачей.

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