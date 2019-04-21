На Шри-Ланке произошло два новых взрыва
На Шри-Ланке прогремело два новых взрыва.
Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, один из них произошел в отеле в южном пригороде Коломбо.
Погибли два человека.
Взрывы в ряде городов Шри-Ланки прогремели утром 21 апреля. Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.
По последним данным, погибли 156 человек, 35 из них - иностранцы.