На Шри-Ланке произошло два новых взрыва Сегодня, 12:32 3565 Цей матеріал також доступний українською Dinuka Liyanawatte/Reuters На Шри-Ланке прогремели восемь взрывов Dinuka Liyanawatte/Reuters

На Шри-Ланке прогремело два новых взрыва.

Как сообщает AFP со ссылкой на полицию, один из них произошел в отеле в южном пригороде Коломбо.

Погибли два человека.

Взрывы в ряде городов Шри-Ланки прогремели утром 21 апреля. Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

По последним данным, погибли 156 человек, 35 из них - иностранцы.



