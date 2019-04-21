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В результате взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев

Сегодня, 11:51
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В результате взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев - фото

REUTERS/Dinuka Liyanawatte

Взрывы в ряде городов Шри-Ланки прогремели утром 21 апреля

В результате взрывов в гостиницах и церквях на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев.

Об этом сообщает AFP, не уточняя, гражданами каких именно государств они являлись.

По данным полиции в целом погибли 156 человек. Местные СМИ пишут уже о 185 жертвах.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхев заявил, что правительство сделает всё необходимое, чтобы взять ситуацию под контроль.

"Я резко осуждаю атаки, которые были осуществлены сегодня на наших людей. Я призываю всех жителей Шри-Ланки оставаться едиными и сильными в это трагическое для нас время", - отметил он.

Президент страны Майтрипала Сирисена опубликовал заявление, в котором призвал местных жителей оставаться спокойными и сотрудничать с властями в рамках расследования произошедшего.

Министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравира заявил, что нападения были хорошо скоординированы.

Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Сильва отметил, что он провел встречу с другими министрами Шри-Ланки, а также с военными.

"Меры для обеспечения безопасности усилены", - заявил он.

Взрывы в ряде городов Шри-Ланки прогремели утром 21 апреля. Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.

Теги:   Шри-Ланка

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