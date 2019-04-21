В результате взрывов на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев Сегодня, 11:51 0 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Dinuka Liyanawatte Взрывы в ряде городов Шри-Ланки прогремели утром 21 апреля REUTERS/Dinuka Liyanawatte

В результате взрывов в гостиницах и церквях на Шри-Ланке погибли 35 иностранцев.

Об этом сообщает AFP, не уточняя, гражданами каких именно государств они являлись.



#BREAKING Toll in Sri Lanka blasts rises to 156, including 35 foreigners: police pic.twitter.com/WUMt3qtLIt 21 апреля 2019 г.

По данным полиции в целом погибли 156 человек. Местные СМИ пишут уже о 185 жертвах.

Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхев заявил, что правительство сделает всё необходимое, чтобы взять ситуацию под контроль.

"Я резко осуждаю атаки, которые были осуществлены сегодня на наших людей. Я призываю всех жителей Шри-Ланки оставаться едиными и сильными в это трагическое для нас время", - отметил он.

Президент страны Майтрипала Сирисена опубликовал заявление, в котором призвал местных жителей оставаться спокойными и сотрудничать с властями в рамках расследования произошедшего.



Министр финансов Шри-Ланки Мангала Самаравира заявил, что нападения были хорошо скоординированы.



Министр экономических реформ и государственного распределения Харша де Сильва отметил, что он провел встречу с другими министрами Шри-Ланки, а также с военными.

"Меры для обеспечения безопасности усилены", - заявил он.

Взрывы в ряде городов Шри-Ланки прогремели утром 21 апреля. Объектами атаки стали три дорогих отеля в столице (Cinnamon Grand, Shangri-La и Kingsbury) и три церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. Взрывы произошли в день празднования католиками Пасхи.