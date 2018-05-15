На первых после разгрома ИГИЛ выборах в Ираке победили шииты

Боевики ИГИЛ несколько раз совершили нападения на избирательные участки

Информационное агентство Reuters сообщает, что на парламентских выборах в Ираке, которые впервые прошли после победы над боевиками Исламского государства, победу одержала партия Ас-Сайрун, которую возглавляет шиитский лидер Муктад ас-Садр.

Второе место заняла политсила лидера шиитской милиции Хади аль-Амири, которого поддерживает Иран.

Замыкает тройку лидеров партия нынешнего премьер-министра Хайдера аль-Абади.

Явка на выборах составила 44,5%, проголосовало более 10 миллионов иракцев.

Лидер партии-победителя Муктад ас-Садр известен тем, что в 2004 году возглавил восстание против американских военных.

Напомним, 12 мая в Ираке прошли парламентские выборы. В выборах участвовали 6990 кандидатов от 87 партий. Среди участников 2011 женщин, которым гарантировали 25% мест в парламенте на 329 мест.

Во время проведения первых парламентских выборов в Ираке после победы над террористической группировкой Исламское государство в провинции Дияла боевики ИГИЛ совершили ряд атак на избирательные участки.