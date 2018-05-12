Парламентские выборы в Ираке: боевики ИГ совершили ряд атак на избирательные участки

Во время проведения первых парламентских выборов в Ираке после победы над террористической группировкой Исламское государство в провинции Дияла боевики ИГ совершили ряд атак на избирательные участки. Об этом сообщает Громадське радіо со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что в результате атак террористов пострадали четыре человека.

В Абу-Сайда четыре снаряда взорвались в центре города, два из них рядом с избирательным участком. В иракской полиции рассказали, что в селе Карма группа боевиков Исламского государства атаковала избирателей.

Два террориста-смертника из ИГ пытались атаковать избирательный участок у города Баакуба, который является центром провинции Дияла. Террористы имели пояса смертников и были вооружены автоматом Калашникова и гранатами. Их застрелили сотрудники безопасности.

Сегодня, 12 мая, в Ираке проходят парламентские выборы. В выборах участвуют 6990 кандидатов от 87 партий. Среди участников 2011 женщин, которым гарантировали 25% мест в парламенте на 329 мест.