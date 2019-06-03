Взрыв на оборонном заводе Кристалл в РФ сняли с борта самолета — видео
В Сети обнародовали видео со взрывом на оборонном заводе Кристалл в российском городе Дзержинск, снятое с борта самолета.
Напомним, авария на предприятии произошла в субботу, 1 июня.
В результате серии взрывов, прогремевших в цеху по производству тротила, были полностью разрушены пять зданий.
Кроме того, пострадали 309 жилых домов, 70 детсадов и 31 школа.
При этом, как утверждают российские власти, несмотря на такие масштабные разрушения, никто из людей не погиб.
Согласно официальным данным, в результате взрывов пострадали около 116 человек.