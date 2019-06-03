Взрыв на оборонном заводе Кристалл в РФ сняли с борта самолета — видео Вчера, 11:01 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео @ShadenFM/Twitter В результате взрыва пять зданий оказались полностью разрушенными Скриншот с видео @ShadenFM/Twitter

В Сети обнародовали видео со взрывом на оборонном заводе Кристалл в российском городе Дзержинск, снятое с борта самолета.

Напомним, авария на предприятии произошла в субботу, 1 июня.

В результате серии взрывов, прогремевших в цеху по производству тротила, были полностью разрушены пять зданий.

Кроме того, пострадали 309 жилых домов, 70 детсадов и 31 школа.

При этом, как утверждают российские власти, несмотря на такие масштабные разрушения, никто из людей не погиб.

Согласно официальным данным, в результате взрывов пострадали около 116 человек.