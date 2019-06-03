Фредерик Кемп
Китайский броманс Путина
Андрей Смирнов
Зеленский в роли тузика с грелкой
Александр Гольц
Свита голого Путина
Богдан Яременко
Дресс-код Зеленского
Спецтема: Зеленский — новый президент Выборы в Раду

Взрыв на оборонном заводе Кристалл в РФ сняли с борта самолета — видео

Вчера, 11:01
Цей матеріал також доступний українською
Взрыв на оборонном заводе Кристалл в РФ сняли с борта самолета — видео - фото

Скриншот с видео @ShadenFM/Twitter

В результате взрыва пять зданий оказались полностью разрушенными

В Сети обнародовали видео со взрывом на оборонном заводе Кристалл в российском городе Дзержинск, снятое с борта самолета.

Напомним, авария на предприятии произошла в субботу, 1 июня.

В результате серии взрывов, прогремевших в цеху по производству тротила, были полностью разрушены пять зданий.

Кроме того, пострадали 309 жилых домов, 70 детсадов и 31 школа.

При этом, как утверждают российские власти, несмотря на такие масштабные разрушения, никто из людей не погиб.

Согласно официальным данным, в результате взрывов пострадали около 116 человек.

Теги:   Самолеты Видео Россия

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

Главное

Геополитика

Вчера, 16:25

img
Зеленский в Брюсселе задекларирует неизменность курса в ЕС и НАТО — пресс-секретарь
Футбол

Вчера, 13:56

img
СМИ узнали, за какую сумму Шахтер отпустит наставника в другой клуб
Политика

Вчера, 23:52

img
Экс-омбудсмен Лутковская заменит Геращенко на переговорах в Минске

Выбор редакции

Политика

Вчера, 15:03

img
Работа с NYT и Всемирным банком. Что известно о спикере Зеленского Юлии Мендель
События

Вчера, 14:04

img
Несчастный случай. Что на самом деле произошло на фестивале KOZAK Fest и кем был погибший
Компании/Рынки

Вчера, 22:00

img
Обойти Игру престолов. Дарко Скульский — о партнерстве Radioaktive Film с телеканалом НВО в создании сериала Чернобыль

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться