В Сирии в море рухнул российский военный самолет, оба пилота погибли - фото

В четверг, 3 мая, в сирийской провинции Латакия, где находится авиабаза РФ Хмеймим, в Средиземное море рухнул российский военный самолет.
Об этом со ссылкой на Минобороны РФ передает Интерфакс.
Как сообщается, инцидент произошел недалеко от портового города Джабла.
fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA— MOHAMMED GHORAB (@MGhorab3) 3 мая 2018 г.
По имеющимся данным, речь идет об истребителе Су-30СМ, оба пилота которого в результате крушения погибли.
При этом российские военные заявили, что "никакого огневого воздействия по самолету не было" и, по предварительной информации, "причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы".
Ранее сообщалось, что на авиабазе Хмеймим в Сирии разбился российский Су-24.
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