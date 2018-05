В Сирии в море рухнул российский военный самолет, оба пилота погибли - фото

В четверг, 3 мая, в сирийской провинции Латакия, где находится авиабаза РФ Хмеймим, в Средиземное море рухнул российский военный самолет.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ передает Интерфакс.

Как сообщается, инцидент произошел недалеко от портового города Джабла.

fall of a #Russian plane in the sea off the port city of #Jabla in #Syria pic.twitter.com/M9b2loCTMA