В Сирии в море рухнул российский военный самолет, оба пилота погибли - фото

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Крушение произошло возле портового города Джабла
Фото: Mghorab3/Twitter

Крушение произошло возле портового города Джабла

В четверг, 3 мая, в сирийской провинции Латакия, где находится авиабаза РФ Хмеймим, в Средиземное море рухнул российский военный самолет.

Об этом со ссылкой на Минобороны РФ передает Интерфакс.

Как сообщается, инцидент произошел недалеко от портового города Джабла.

По имеющимся данным, речь идет об истребителе Су-30СМ, оба пилота которого в результате крушения погибли.

При этом российские военные заявили, что "никакого огневого воздействия по самолету не было" и, по предварительной информации, "причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы".

Ранее сообщалось, что на авиабазе Хмеймим в Сирии разбился российский Су-24.

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