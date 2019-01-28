На Кубе пронесся мощный торнадо: трое погибших и более 170 пострадавших Сегодня, 14:22 67 Цей матеріал також доступний українською Miguel Díaz-Canel Bermúdez/Twitter На Кубу обрушился торнадо Miguel Díaz-Canel Bermúdez/Twitter

В результате мощного торнадо в столице Кубы Гаване три человека погибли и 172 пострадали.

Об этом у себя в Twitter сообщил глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.



Estamos recorriendo lugares afectados por fenómeno atmosférico de gran intensidad en Regla. Los daños son severos, hasta el momento lamentamos la pérdida de 3 vidas humanas y se atienden 172 heridos. Varias brigadas trabajando ya en el restablecimiento #SomosCuba pic.twitter.com/mPo9yAnaZy 28 января 2019 г.

По информации Telesur, больше всего от торнадо пострадали районы Регла, Санто-Суарес, Луйано, Виа-Бланка и Чибас.

Большая часть столицы Кубы остается без света из-за сильного ветра и дождя.

Отмечается, что торнадо пришел в западную часть Кубы с юго-востока Мексиканского залива, скорость ветра достигала 100 км/ч.

Ранее сообщалось, что на турецкую Анталию обрушились несколько торнадо, которые сопровождались градом и грозами.