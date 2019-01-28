На Кубе пронесся мощный торнадо: трое погибших и более 170 пострадавших
В результате мощного торнадо в столице Кубы Гаване три человека погибли и 172 пострадали.
Об этом у себя в Twitter сообщил глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.
По информации Telesur, больше всего от торнадо пострадали районы Регла, Санто-Суарес, Луйано, Виа-Бланка и Чибас.
Большая часть столицы Кубы остается без света из-за сильного ветра и дождя.
Отмечается, что торнадо пришел в западную часть Кубы с юго-востока Мексиканского залива, скорость ветра достигала 100 км/ч.
Ранее сообщалось, что на турецкую Анталию обрушились несколько торнадо, которые сопровождались градом и грозами.