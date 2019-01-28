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На Кубе пронесся мощный торнадо: трое погибших и более 170 пострадавших

Сегодня, 14:22
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Miguel Díaz-Canel Bermúdez/Twitter

На Кубу обрушился торнадо

В результате мощного торнадо в столице Кубы Гаване три человека погибли и 172 пострадали.

Об этом у себя в Twitter сообщил глава Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.

По информации Telesur, больше всего от торнадо пострадали районы Регла, Санто-Суарес, Луйано, Виа-Бланка и Чибас.

Большая часть столицы Кубы остается без света из-за сильного ветра и дождя.

Отмечается, что торнадо пришел в западную часть Кубы с юго-востока Мексиканского залива, скорость ветра достигала 100 км/ч.

Ранее сообщалось, что на турецкую Анталию обрушились несколько торнадо, которые сопровождались градом и грозами.

Теги:   Торнадо Куба

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