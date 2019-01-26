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Несколько торнадо обрушились на Анталию: разрушены здания в центре города, пострадал аэропорт

Сегодня, 18:07
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severe-weather.eu

Торнадо добрался до аэропорта

В субботу, 26 января, на турецкую Анталию обрушились несколько торнадо.

По данным метеопортала Severe Weather Europe, очевидцы заметили около пяти торнадо. Они сопровождались градом и грозами.

Стихия разрушила здания в центре города.

Также пострадал аэропорт, были повреждены самолеты и транспорт, который обслуживает авиарейсы.

По данным издания, Hurriyet в результате стихийного бедствия погибла 13-летняя девочка и муниципальный сотрудник.

Торнадо в Анталии

На турецкую Анталию обрушились несколько торнадо. 26 января 2019 года

hurriyetdailynews

Теги:   Турция Торнадо

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