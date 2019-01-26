Несколько торнадо обрушились на Анталию: разрушены здания в центре города, пострадал аэропорт Сегодня, 18:07 1671 Цей матеріал також доступний українською severe-weather.eu Торнадо добрался до аэропорта severe-weather.eu

В субботу, 26 января, на турецкую Анталию обрушились несколько торнадо.

По данным метеопортала Severe Weather Europe, очевидцы заметили около пяти торнадо. Они сопровождались градом и грозами.

Стихия разрушила здания в центре города.

Также пострадал аэропорт, были повреждены самолеты и транспорт, который обслуживает авиарейсы.

По данным издания, Hurriyet в результате стихийного бедствия погибла 13-летняя девочка и муниципальный сотрудник.

Storm warning in Antalya. appearance at these times.😱 pic.twitter.com/aAFLaN6t1f — No comment (@doktordemirhan) 26 января 2019 г.