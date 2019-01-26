Несколько торнадо обрушились на Анталию: разрушены здания в центре города, пострадал аэропорт
Сегодня, 18:07
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В субботу, 26 января, на турецкую Анталию обрушились несколько торнадо.
По данным метеопортала Severe Weather Europe, очевидцы заметили около пяти торнадо. Они сопровождались градом и грозами.
Стихия разрушила здания в центре города.
Также пострадал аэропорт, были повреждены самолеты и транспорт, который обслуживает авиарейсы.
По данным издания, Hurriyet в результате стихийного бедствия погибла 13-летняя девочка и муниципальный сотрудник.
Торнадо в Анталии
На турецкую Анталию обрушились несколько торнадо. 26 января 2019 года