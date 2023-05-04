«Вторая неспокойная ночь». В Краснодарском крае снова горят резервуары с нефтепродуктами 4 мая, 04:56 Пожар на Ильском нефтеперерабатывающем заводе (Фото:t.me/kondratyevvi)

На Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае загорелись резервуары с нефтепродуктами. Днем ранее горели резервуары в Тамани.

Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.



По его словам, на месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС в составе 48 человек и 16 единиц техники.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Населению поселка ничего не угрожает», — традиционно заявил российский чиновник.

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Российское пропагандистское СМИ ТАСС пишет, что причиной пожара стала атака неизвестного беспилотника.

«Из-за атаки неизвестного беспилотника горит резервуар Ильского НПЗ в поселке городского типа Ильский в Северском районе», — сказал собеседник агентства.