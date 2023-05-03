Высший ранг сложности. В российской Тамани пылает резервуар с нефтепродуктами
Пожар в резервуаре с нефтепродуктами (Фото:t.me/vanek_nikolaev)
В Тамани Темрюкского района Краснодарского края РФ загорелся резервуар с нефтепродуктами. Ему присвоен высший ранг сложности.
Об этом сообщил местный губернатор Вениамин Кондратьев.
По его словам, горит резервуар с топливом. Местные паблики сообщают, что был слышен взрыв. Власти эту информацию пока не подтверждают.
Традиционно чиновник заявил, что «никто не пострадал и угрозы населению нет».
На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.