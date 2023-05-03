Высший ранг сложности. В российской Тамани пылает резервуар с нефтепродуктами 3 мая, 06:47 Пожар в резервуаре с нефтепродуктами (Фото:t.me/vanek_nikolaev)

В Тамани Темрюкского района Краснодарского края РФ загорелся резервуар с нефтепродуктами. Ему присвоен высший ранг сложности.

Об этом сообщил местный губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, горит резервуар с топливом. Местные паблики сообщают, что был слышен взрыв. Власти эту информацию пока не подтверждают.

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Традиционно чиновник заявил, что «никто не пострадал и угрозы населению нет».

На месте происшествия сейчас работают экстренные службы.