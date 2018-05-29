29 мая 2018, вторник

На Флориду обрушился тропический шторм Альберто

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Эпицентр стихии

Эпицентр стихии

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что на штат Флорида обрушился субтропический шторм Альберто.

Максимальная скорость ветра составляет порядка 72 км/ч.

Напомним, 26 мая власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропическим ураганом Альберто.

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