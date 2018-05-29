На Флориду обрушился тропический шторм Альберто

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что на штат Флорида обрушился субтропический шторм Альберто.
Максимальная скорость ветра составляет порядка 72 км/ч.
#Alberto spinning just off the NW Florida coast. #alwx pic.twitter.com/VMHijw5mU7— NWS Birmingham (@NWSBirmingham) 28 мая 2018 г.
Напомним, 26 мая власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропическим ураганом Альберто.
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