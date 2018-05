На Флориду обрушился тропический шторм Альберто

Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщает, что на штат Флорида обрушился субтропический шторм Альберто.

Максимальная скорость ветра составляет порядка 72 км/ч.

#Alberto spinning just off the NW Florida coast. #alwx pic.twitter.com/VMHijw5mU7