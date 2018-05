В США три штата ввели чрезвычайное положение в ожидании урагана Альберто

В субботу, 26 мая, власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропическим ураганом Альберто.

Как передает The Charlotte Observer, губернатор американского штата Алабама Кей Айви предупредила жителей, что они должны быть "подготовлены к потенциально сильному наводнению".

"Этим утром я подписал указ о введении чрезвычайного положения и приказ о приведении в готовность Национальной гвардии и других ресурсов штата на случай необходимости", - написал губернатор штата Флорида Рик Скотт в Twitter.

This morning, I have declared a state of emergency across FL to ensure our state has the resources they need to keep their families safe and prepare for the torrential rain and severe flooding Subtropical Storm Alberto will bring. https://t.co/8yK1qdB5eD