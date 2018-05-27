В США три штата ввели чрезвычайное положение в ожидании урагана Альберто

Ураган Альберто принесет в несколько штатов на юго-востоке США дожди и сильный ветер

В субботу, 26 мая, власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропическим ураганом Альберто.

Как передает The Charlotte Observer, губернатор американского штата Алабама Кей Айви предупредила жителей, что они должны быть "подготовлены к потенциально сильному наводнению".

"Этим утром я подписал указ о введении чрезвычайного положения и приказ о приведении в готовность Национальной гвардии и других ресурсов штата на случай необходимости", - написал губернатор штата Флорида Рик Скотт в Twitter.

This morning, I have declared a state of emergency across FL to ensure our state has the resources they need to keep their families safe and prepare for the torrential rain and severe flooding Subtropical Storm Alberto will bring. https://t.co/8yK1qdB5eD — Rick Scott (@FLGovScott) 26 мая 2018 г.

Как сообщает ABC, губернатор американского штата Миссисипи Фил Брайант отметил, что готов привлечь "национальную гвардию и другие ресурсы, если это будет необходимо", чтобы справиться с ударом стихии и его последствиями.

По данным USA Today, ожидается, что ураган принесет в несколько штатов на юго-востоке США дожди и сильный ветер. В этой связи метеорологи предупредили о возможных подтоплениях.

Субтропический шторм Альберто движется по северо-западной части Карибского моря, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами в Twitter. По данным центра, сильные ливни на выходных могут затронуть полуостров Юкатан, запад Кубы, американский штат Флорида и северо-восточное побережье Мексиканского залива. Скорость движения шторма составляет около 64 километров в час.

Subtropical storm #Alberto has formed and is the first named #storm of the 2018 Atlantic hurricane season. Here's the latest view from #GOESEast as it heads toward the Gulf of Mexico. More: https://t.co/viOGFPLcXS pic.twitter.com/fziLi4FVpN — NOAA Satellites (@NOAASatellites) 25 мая 2018 г.

Напомним, в Германии около пяти тысяч посетителей музыкального фестиваля эвакуировали из-за шторма.