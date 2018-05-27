27 мая 2018, воскресенье

В США три штата ввели чрезвычайное положение в ожидании урагана Альберто

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Ураган Альберто принесет в несколько штатов на юго-востоке США дожди и сильный ветер

Ураган Альберто принесет в несколько штатов на юго-востоке США дожди и сильный ветер

В субботу, 26 мая, власти трех американских штатов Алабама, Флорида и Миссисипи объявили о введении чрезвычайного положения в связи с приближающимся к побережью субтропическим ураганом Альберто.

Как передает The Charlotte Observer, губернатор американского штата Алабама Кей Айви предупредила жителей, что они должны быть "подготовлены к потенциально сильному наводнению".

"Этим утром я подписал указ о введении чрезвычайного положения и приказ о приведении в готовность Национальной гвардии и других ресурсов штата на случай необходимости", - написал губернатор штата Флорида Рик Скотт в Twitter.

Как сообщает ABC, губернатор американского штата Миссисипи Фил Брайант отметил, что готов привлечь "национальную гвардию и другие ресурсы, если это будет необходимо", чтобы справиться с ударом стихии и его последствиями.

По данным USA Today, ожидается, что ураган принесет в несколько штатов на юго-востоке США дожди и сильный ветер. В этой связи метеорологи предупредили о возможных подтоплениях. 

Субтропический шторм Альберто движется по северо-западной части Карибского моря, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами в Twitter. По данным центра, сильные ливни на выходных могут затронуть полуостров Юкатан, запад Кубы, американский штат Флорида и северо-восточное побережье Мексиканского залива. Скорость движения шторма составляет около 64 километров в час.

Напомним, в Германии около пяти тысяч посетителей музыкального фестиваля эвакуировали из-за шторма.

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