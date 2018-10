На Флориду обрушился сильнейший ураган Майкл

В среду, 10 октября, мощный ураган Майкл обрушился на берег вблизи американского города Мексико Бич, штат Флорида.

Как сообщает CNN, ураган принес на всю северо-западную часть Флориды мощные порывы ветра, штормовые волны и ураганные ливни.

По данным Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри урагана составляет 245 километров в час. Майкл причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях считает, что ураган Майкл может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на северо-западную часть Флориды за всю историю метеорологических наблюдений с 1851 года.

Напомним, что ураган Майкл усилился до четвертой категории.

Get. ???????? To. ???????? Shelter. ????????



This video is from Grayton where @SheriffAdkinson spoke to a man on the beach where this was taken. Four more tried to drive on beach. Curfew is in effect. Please get to safety. #HurricaneMichael #HurricaneMichael2018 @NWSTallahassee @wmbbjustin pic.twitter.com/PA5CXGJ6CD