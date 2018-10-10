10 октября 2018, среда

На Флориду обрушился сильнейший ураган Майкл

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Ураган Майкл обрушился на Флориду

Ураган Майкл обрушился на Флориду

В среду, 10 октября, мощный ураган Майкл обрушился на берег вблизи американского города Мексико Бич, штат Флорида.

Как сообщает CNN, ураган принес на всю северо-западную часть Флориды мощные порывы ветра, штормовые волны и ураганные ливни.

По данным Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри урагана составляет 245 километров в час. Майкл причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.

Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях считает, что ураган Майкл может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на северо-западную часть Флориды за всю историю метеорологических наблюдений с 1851 года.

Напомним, что ураган Майкл усилился до четвертой категории.

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