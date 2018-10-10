На Флориду обрушился сильнейший ураган Майкл

В среду, 10 октября, мощный ураган Майкл обрушился на берег вблизи американского города Мексико Бич, штат Флорида.
Как сообщает CNN, ураган принес на всю северо-западную часть Флориды мощные порывы ветра, штормовые волны и ураганные ливни.
По данным Национального центра по ураганам, скорость ветра внутри урагана составляет 245 километров в час. Майкл причислен к ураганам четвертой категории из пяти возможных.
Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях считает, что ураган Майкл может стать самым мощным ураганом, который обрушивался на северо-западную часть Флориды за всю историю метеорологических наблюдений с 1851 года.
Напомним, что ураган Майкл усилился до четвертой категории.
Get. ???????? To. ???????? Shelter. ????????— Walton Co. Sheriff (@WCSOFL) 10 октября 2018 г.
This video is from Grayton where @SheriffAdkinson spoke to a man on the beach where this was taken. Four more tried to drive on beach. Curfew is in effect. Please get to safety. #HurricaneMichael #HurricaneMichael2018 @NWSTallahassee @wmbbjustin pic.twitter.com/PA5CXGJ6CD
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