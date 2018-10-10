10 октября 2018, среда

Приближающийся к США ураган Майкл усилился до четвертой категории

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Ураган приближается к США

Ураган приближается к США

Приближающийся к американскому штату Флорида ураган Майкл усилился до четвертой категории.

Об этом пишет CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами. 

Отмечается, что максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 130 метров в секунду.

Ураган может достигнуть берега в течение нескольких часов.

Ранее сообщалось, что приближающийся к побережью США тропический шторм Майкл усилился до урагана.

Во Флориде был объявлен режим ЧС.

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