Приближающийся к США ураган Майкл усилился до четвертой категории

Приближающийся к американскому штату Флорида ураган Майкл усилился до четвертой категории.
Об этом пишет CNN со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами.
Отмечается, что максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 130 метров в секунду.
Ураган может достигнуть берега в течение нескольких часов.
Ранее сообщалось, что приближающийся к побережью США тропический шторм Майкл усилился до урагана.
Во Флориде был объявлен режим ЧС.
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