«Путин слабее Януковича». Российский диктатор во время мятежа Пригожина показал, что «стерся» как лидер государства — Давидюк 25 июня, 16:09 NV Премиум Боевики ЧВК Вагнер покидают Ростов-на-Дону после мятежа, 24 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Для всей российской оппозиции пример действий показал главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин, когда 25 тысяч вооруженных людей пошли маршем на Москву и без сопротивления устанавливали контроль над городами, а сам Владимир Путин «стерся» в роли лидера государства, описал Radio NV Николай Давидюк, политолог.

Вечером в субботу, 24 июня, Евгений Пригожин уехал из Ростова-на-Дону, где силы ЧВК Вагнер ранее за считанные часы взяли под контроль главные военные объекты. Пригожин заявил, что останавливает поход на Москву и вернет вагнеровцев «в полевые лагеря согласно плану».

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Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков подтвердил, что такая договоренность была достигнута во время посреднических переговоров Александра Лукашенко с Евгением Пригожиным. Взамен будут закрыты уголовные дела, возбужденные против Пригожина, а сам он отправится в Беларусь.

Песков также заявил, что вагнеровцы, которые не участвовали в мятеже, смогут подписать контракты с Минобороны РФ, а остальные «не будут преследоваться». Дальнейшую судьбу главы Генштаба РФ Валерия Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, отставки которых добивался Пригожин, в Кремле не уточнили, сами они не делали никаких заявлений с начала мятежа. Фактически так завершился мятеж, который начал главарь боевиков ЧВК Вагнер.

В чем урок от мятежа Пригожина?

У меня впечатление, что Россия — это страна лузеров, предателей. Даже подняв такой бунт, реально Москва была у него в руках, просто иди, все испугались, сбежали, бери ее и становись новым царем. Но, видите, повар, перефразирую Ленина, «не каждая кухарка может управлять страной». Вот эта кухарка слилась <...>. Но, действительно, поднял большую надежду и многих стран, и украинцев особенно, когда эти лягушки с гадюками «схлестнулись» в едином бою.