МВД Израиля подтвердило предоставление гражданства Абрамовичу

Абрамович воспользовался правом на получение гражданства согласно закону о репатриации

Министерство внутренних дел Израиля сообщило, что российскому миллиардеру и владельцу футбольного клуба Челси Роману Абрамовичу действительно было предоставлено гражданство.

Об этом передает Times Of Israel.

Журналисты сообщают, что Абрамович прилетел в страну 28 мая, запросив гражданство согласно закону о репатриации.

Он также указал, что будет проживать в собственном особняке в Тель-Авиве.

Отмечается, что Роман Абрамович, чье состояние оценивается в 10,8 миллиардов долларов, стал самым богатым гражданином Израиля.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Абрамович может получить гражданство Израиля.

СМИ предполагали, что Абрамович решился на получения израильского гражданства после возникновения проблем с продлением британской визы.