29 мая 2018, вторник

МВД Израиля подтвердило предоставление гражданства Абрамовичу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Абрамович воспользовался правом на получение гражданства согласно закону о репатриации

Абрамович воспользовался правом на получение гражданства согласно закону о репатриации

Министерство внутренних дел Израиля сообщило, что российскому миллиардеру и владельцу футбольного клуба Челси Роману Абрамовичу действительно было предоставлено гражданство.

Об этом передает Times Of Israel.

Журналисты сообщают, что Абрамович прилетел в страну 28 мая, запросив гражданство согласно закону о репатриации.

Он также указал, что будет проживать в собственном особняке в Тель-Авиве.

Отмечается, что Роман Абрамович, чье состояние оценивается в 10,8 миллиардов долларов, стал самым богатым гражданином Израиля.

Ранее сообщалось, что российский олигарх Абрамович может получить гражданство Израиля.

СМИ предполагали, что Абрамович решился на получения израильского гражданства после возникновения проблем с продлением британской визы.

 

 

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове