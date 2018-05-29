МВД Израиля подтвердило предоставление гражданства Абрамовичу

Министерство внутренних дел Израиля сообщило, что российскому миллиардеру и владельцу футбольного клуба Челси Роману Абрамовичу действительно было предоставлено гражданство.
Об этом передает Times Of Israel.
Журналисты сообщают, что Абрамович прилетел в страну 28 мая, запросив гражданство согласно закону о репатриации.
Он также указал, что будет проживать в собственном особняке в Тель-Авиве.
Отмечается, что Роман Абрамович, чье состояние оценивается в 10,8 миллиардов долларов, стал самым богатым гражданином Израиля.
Ранее сообщалось, что российский олигарх Абрамович может получить гражданство Израиля.
СМИ предполагали, что Абрамович решился на получения израильского гражданства после возникновения проблем с продлением британской визы.
Комментарии
Правила комментирования