Российский олигарх Абрамович может получить гражданство Израиля - СМИ

Российский олигарх Роман Абрамович отправился в Израиль для получения гражданства страны, сообщает местное издание Israel Hayom.
Прибытие Абрамовича ожидается 24 мая, отмечает газета.
По данным издания, Абрамович часто посещает Израиль и инвестирует в экономику страны. В частности, он передал 70 миллионов шекелей (около $20 миллионов) на строительство ускорителя частиц в медицинском центре Хаима Шибы.
Кроме того, в статье отмечается, что Абрамович намерен поселиться в Тель-Авиве в районе Неве-Цедек, где для него уже строится дом.
Издание предполагает, что Абрамович решился на получения израильского гражданства после возникновения проблем с продлением британской визы.
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