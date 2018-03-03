Мужчина застрелился перед Белым домом в США

В субботу, 3 марта, перед Белым домом в Вашингтоне застрелился мужчина, сообщает BBC.

Вокруг места, где произошел инцидент, перекрыли движение автотранспорта и пешеходов. Спецслужбы США сообщают, что больше никто не пострадал. Позднее власти сообщили, что мужчина погиб. Его личность идентифицировали, но имя пока не раскрывают.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse. — U.S. Secret Service (@SecretService) 3 марта 2018 г.

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией сейчас находятся в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В то же время в расписании президента запланирован ужин в Вашингтоне сегодня вечером.

23 февраля женщина на автомобиле врезалась в ограждение Белого дома.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек. 2 марта при перестрелке в университете Мичигана погибли двое человек.