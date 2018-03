Мужчина застрелился перед Белым домом в США

В субботу, 3 марта, перед Белым домом в Вашингтоне застрелился мужчина, сообщает BBC.

Вокруг места, где произошел инцидент, перекрыли движение автотранспорта и пешеходов. Спецслужбы США сообщают, что больше никто не пострадал. Позднее власти сообщили, что мужчина погиб. Его личность идентифицировали, но имя пока не раскрывают.

BREAKING: Secret Service personnel are responding to reports of a person who allegedly suffered a self-inflicted gun shot wound along the north fence line of @WhiteHouse.