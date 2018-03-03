Мужчина застрелился перед Белым домом в США

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Белый дом
obamawhitehouse.archives.gov

Белый дом

В субботу, 3 марта, перед Белым домом в Вашингтоне застрелился мужчина, сообщает BBC.

Вокруг места, где произошел инцидент, перекрыли движение автотранспорта и пешеходов. Спецслужбы США сообщают, что больше никто не пострадал. Позднее власти сообщили, что мужчина погиб. Его личность идентифицировали, но имя пока не раскрывают.

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди Меланией сейчас находятся в резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. В то же время в расписании президента запланирован ужин в Вашингтоне сегодня вечером. 

23 февраля женщина на автомобиле врезалась в ограждение Белого дома.

Напомним, 14 февраля в американском городке Паркленд, штат Флорида, произошла стрельба в средней школе Марджори Стонман Дуглас, жертвами которой стали 17 человек. 2 марта при перестрелке в университете Мичигана погибли двое человек.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове