В заграждение Белого дома врезался автомобиль, входы в здание перекрыты

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Белый дом был оцеплен правоохранителями из-за инцидента с машиной

Белый дом был оцеплен правоохранителями из-за инцидента с машиной

В пятницу, 23 февраля, в Вашингтоне легковой автомобиль врезался в заграждения у Белого дома, в связи с этим входы в здание администрации президента США временно перекрыты.

Как сообщает AP, за рулем автомобиля находилась женщина. Нарушительницу задержали.

Секретная служба США, отвечающая за охрану первых лиц государства, сообщила, что автомобиль "не проник за заградительный барьер Белого дома". Во время инцидента оружие не применялось.

В результате инцидента ни один сотрудник правоохранительных органов не пострадал. О состоянии водительницы не сообщается.

В момент инцидента президент США Дональд Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла. Тернбулл остается в Белом доме на время расследование инцидента.

Напомним, что 17 января в Астане старший лейтенант полиции на Porsche Cayenne въехал в ворота Акорды – официальной резиденции президента Республики Казахстан.

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