Мухмуда Аббаса выписали из больницы

Президент Палестины Махмуд Аббас, попавший ранее в больницу, выздоровел и отправился домой.

Махмуд Аббас чувствует себя здоровым, передает ABC.

"Я благодарю бога за то, что меня выписали из больницы. Я совершенно здоров и планирую приступить к работе завтра", - заявил Аббас.

Напомним, 20 мая 82-летнего Махмуда Аббаса госпитализировали в третий раз за неделю из-за осложнений после операции на ухе.

Аббас стал палестинским президентом после смерти в 2004 году Ясира Арафата. Он поддерживал мирные переговоры с Израилем под руководством Соединенных Штатов, однако переговоры были прекращены в 2014 году.