29 мая 2018, вторник

Мухмуда Аббаса выписали из больницы

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Мухмуда Аббаса госпитализировали 20 мая

Мухмуда Аббаса госпитализировали 20 мая

Президент Палестины Махмуд Аббас, попавший ранее в больницу, выздоровел и отправился домой.

Махмуд Аббас чувствует себя здоровым, передает ABC.

"Я благодарю бога за то, что меня выписали из больницы. Я совершенно здоров и планирую приступить к работе завтра", - заявил Аббас.

Напомним, 20 мая 82-летнего Махмуда Аббаса госпитализировали в третий раз за неделю из-за осложнений после операции на ухе.

Аббас стал палестинским президентом после смерти в 2004 году Ясира Арафата. Он поддерживал мирные переговоры с Израилем под руководством Соединенных Штатов, однако переговоры были прекращены в 2014 году.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове