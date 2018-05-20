Президента Палестины госпитализировали третий раз за неделю

Президента Палестины, 82-летнего Махмуда Аббаса, госпитализировали в третий раз за неделю из-за осложнений после операции на ухе. Об этом сообщает Reuters.

Во вторник в больнице Аль-Истишари в столице Палестины Рамалле президенту провели незначительную хирургическую операцию на среднем ухе, а затем выписали из больницы.

Сообщается, что второй раз Аббаса посетил больницу в ночь с субботы на воскресенье, чтобы проверить результаты операции. Результаты его анализов оказались удовлетворительными, поэтому глава государства покинул медицинское учреждение.

Однако позже президент Палестины снова обратился к врачам в воскресенье из-за высокой температуры и врачи посоветовали ему вернуться в больницу.

Сообщается, что высокая температура может быть следствием осложнений после операции и воспаления уха.

Ранее сообщалось, что в феврале Аббас был госпитализирован в США во время поездки в Нью-Йорк.

Аббас стал палестинским президентом после смерти в 2004 году Ясира Арафата. Он поддерживал мирные переговоры с Израилем под руководством Соединенных Штатов, однако переговоры были прекращены в 2014 году.