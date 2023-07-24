Москву атаковали БПЛА — видео

24 июля, 06:39
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Дым идет из здания вблизи Минобороны РФ (Фото:ВЧК-ОГПУ/Телеграм)

Дым идет из здания вблизи Минобороны РФ (Фото:ВЧК-ОГПУ/Телеграм)

В ночь на понедельник, 24 июля, в столицу России Москву атаковали несколько неизвестных беспилотников.

Последствия атаки опубликовали в местных Телеграмм-каналах. В частности, сообщается о разрушениях в зданиях и задымлении в здании вблизи Минобороны РФ.

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В самом ведомстве заявили, что столицу РФ атаковали «украинские беспилотники».

Видео дня

«Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение», — заявили в Минобороны РФ.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Москва

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