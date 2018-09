Мощнейший тайфун Мангхут обрушился на Филиппины

Тайфун Мангхут вышел на сушу на северо-востоке Филиппин, вызвав ураганный ветер и проливной дождь.

Как отмечает AP, в ночь на субботу, 15 сентября (по местному времени), тайфун обрушился на город Баггао в провинции Кагаян.

Тайфун Мангхут сильнее, чем ураган Флоренс, который вышел на Восточное побережье США. Его мощность эквивалентна урагану максимальной пятой категории. Максимальная скорость ветра достигала 285 километров в час.

В зоне риска находятся более 5 миллионов человек. Власти Филиппин заранее эвакуировали тысячи жителей, закрыли школы и отправляли спасателей и военнослужащих для оказания помощи.

The #Philippines is evacuating thousands of people, deploying soldiers & positioning emergency provisions as Super #Typhoon #Mangkhut closes in.The storm is expected to make landfall on the Philippines island of #Luzon island early on Sat#TyphoonMangkhutpic.twitter.com/4eFs399TEe